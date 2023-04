Bane Mojićević: "Moj otac je pobegao sa završne audicije, bio je neverni Toma"

Iako mnogi ne mogu da povjeruju, Bane Mojićević je u 2Zvezdama Granda" pobijedio tačno prije 20 godina.

Od tada njegova karijera ide samo uzlaznom putanjom, a pjevač ističe da su mu se za sve ove godine u životu dešavale samo lijepe stvari.

"Mnogo se toga izdešavalo za posednjih dvadeset godina i na privatnom i na poslovnom planu, u većini slučajeva to su bile lepe stvari. Baš je puno vremena prošlo, imam 37. godina, a 20 godina karijere", rekao je on.

Kako je u momentu kada je odnio pobjedu u "Zvezdama Granda" bio maloljetan, njegova majka je umjesto njega potpisala ugovor sa Grand Produkcijom, dok je otac bio skeptičan kada je muzika u pitanju.

"Da, mama je potpisala, tata nije smeo, on je pobegao sa te finalne audicije. Rekao mi je ne znam sine ja to, on je bio neverni Toma. Mama je rekla da će ona potpisati, bez podrške ne možemo ništa da ostvarimo u životu. Sa druge strane mislim da je moja borba i neki inat i talenat koji je bio neosporan presudio i to je bila samo moja ideja. Niko od mojih nije mislio da ću ja krenuti tim putem", kazao je on u emisiji Grand Parada.