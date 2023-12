Bastijan otkrio kako ga je scena iz filma inspirisala da zaprosi Anu

​Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger imaju skladan brak ispunjen ljubavlju i poštovanjem. Njihova tri sina odgajaju zajedno i čini se da ne mogu da budu srećniji. Od prvog trenutka njemački fudbaler je znao da je Ana prava žena za njega.

Vjeridba Ane i Bastijana bila je kao iz bajke, o čemu je on govorio u novoj epizodi podkasta njemačkog "Bilda". Nekadašnji fudbalski svjetski šampion inspiraciju je našao u sceni filma “Noting Hil” u kojoj Džulija Roberts i Hju Grant krišom ulaze u jedan londonski park zatvorenog tipa.

On je zakupio cijeli park pa je naveo Anu da šetaju tim dijelom Londona, a kad su prolazili pored čuvenog Rosmid vrta, kapija je bila (kao, slučajno) otvorena pa joj je predložio da zavire unutra.

"Znao sam da je Ana izuzetno radoznala. Kad smo ušli unutra, zaprosio sam je. Bilo je to za nju potpuno iznenađenje", ispričao je Švajni koji je Anu isprosio od njenog oca Miroslava.

Nastavio je:

"Odletio sam u Beograd i zatražio njenu ruku. Nekoliko bodova više sam dobio od porodice zato što sam naučio da postavim pitanje na srpskom jeziku”, rekao je Bastijan.

Na pitanje kada je znao da je Ana, s kojom danas ima tri sina, prava žena njegovog života, odgovorio je:

"Zapravo, odmah. Čovjek osjeti specijalne trenutke i prepozna ljubav kad se zagleda duboko u nečije oči, upravo tako se dogodilo i sa mnom."

Ana je na slično pitanje odgovorila:

"Mislim da svaka žena to osjeti. Odmah sam osjetila… U pogledu, mislim da oči nikad ne lažu, kada u očima vidiš i osjetiš nešto. Taj osjećaj i dok smo bili prijatelji da se znamo odavno… On meni svakim danom daje tu sigurnost. To je jako važno i veliki luksuz. On je moj glas razuma, uvijek je tu, ja sam dosta emotivna. Teško mogu da opišem, ali uvijek me razoruža sa odgovorom, pristupom, pitanjem, da kad malo razmislim shvatim da treba da se smirim", rekla je Ana u emisiji Mire Adanje Polak, prenosi "CDM".

