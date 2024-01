Batler: Nakon uloge Elvisa trebalo mi je vremena da se sjetim ko sam bio

Glumac Ostin Batler, nominovan za Oskara u ulozi Elvisa Prislija, rekao je tokom gostovanja u emisiji "The Late Show With Stephen Colbert", da mu je bilo potrebno dosta vremena da se oporavi od ove uloge.

Glumac je priznao da je imao samo jednu nedjelju između snimanja filma o Elvisu i serije "Masters of the Air", zbog čega je morao naporno da radi kako bi se oslobodio naglaska Elvisa Prislija, piše The Hollywood Reporter.

Batler je posvetio tri godine svog života tumačenju kralja roka. Nakon što je film završen, glumac je priznao da je imao poteškoća pokušavajući da ponovo pronađe svoj identitet.

"I samo sam pokušavao da se sjetim ko sam bio. Pokušavao sam da se sjetim šta volim da radim. Tri godine sam razmišljao samo o Elvisu", rekao je on, prenosi b92.

