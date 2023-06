Beba iz izbjegličke kolone danas je supruga najboljeg košarkaša na svijetu (FOTO)

Nikola Jokić ostvario je istorijski uspjeh kada je sa ekipom Denvera pobijedio Majami u petoj utakmici velikog NBA finala i tako su postali po prvi put NBA šampioni u istoriji franšize. Sa njim je slavila porodica, a veliku pažnju privukla je kćerkica Ognjena i supruga Natalija Jokić.

Nakon meča je bilo veoma emotivno pogotovo kada je Nikoli Jokiću prišla porodica. Vjetar u leđa i Nikolina najveća podrška, i sada i godinama unazad, jeste njegova velika ljubav - jedna Natalija iz njegovog rodnog Sombora.

Snimci Natalije kako bodri svog dragog masovno se dijele na društvenim mrežama, a interesovanje javnosti za, kako je zovu, "djevojku iz kraja" ne jenjava.

Ipak, malo ljudi zna da je Natalija dijete iz izbjegličke kolone, odnosno da je sa svojim roditeljima kao beba bila primorana da pobjegne iz Krajine.

U javnost je nedavno isplivala stara naslovna strana Večernjih Novosti iz 1995. godine, na kojoj se nalazi slika očajne majke sa bebom u naručju.

Naslovna strana "Večernjih Novosti" iz 1995. godine, a beba u rukama žene koja se hvata za glavu je Natalija Jokić, supruga Nikole Jokića.#jokic #joker #DenverNuggets pic.twitter.com/OlFKvF9YLe — sportsscandals (@sportsscandals1) June 14, 2023

Ta mala beba je Natalija i tada prezivala Maćešić, a danas je supruga najboljeg košarkaša na svijetu.

Život ju je naveo na put danas slavnog Nikole Jokića, a počeli su da se zabavljaju još kao klinci. Nikola je jednom prilikom za magazin "Gloria" ispričao kako se te 2013. upoznao sa Natalijom Maćešić, koja je takođe iz njegovog rodnog Sombora.

"Preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili naredne pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije", ispričao je Nikola.

Međutim, kad joj je Nikola konačno priznao šta osjeća, lijepa Natalija je ostala hladna. I to ga je zaintrigiralo.

"Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala", otkrio je svojevremeno Jokić.

Nikola i Natalija su ubrzo uplovili u ljubav, ali uslijedio je izazov. On je tada išao u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, gdje je bila upisala psihologiju na jednom koledžu. Samo dva mjeseca pošto su počeli da se zabavljaju, ona je otputovala. Potom je i Nikolu košarka odvela u Ameriku, a tamo ga je vjerno bodrila i pratila Natalija.

Njegova dugogodišnja djevojka mu je na kraju postala supruga.

Prvo se pričalo da su Nikola i Natalija planirali da vjenčanje naprave u Somboru u junu 2020. Šuškalo se tada da će gala svadba biti održana u jednoj vinariji u Somboru, kao i da će doći mnoge svjetske NBA zvezde. To veselje iz snova odložila je korona.

Ipak, Jokić je uspio da ostvari želju nešto kasnije, pa su se on i Natalija vjenčali na jesen te godine. Zbog pandemije koronavirusa svadba je protekla u krugu porodice i najbližih prijatelja.

"Bila je to privatna zabava, iz poznatih razloga. Ona je uradila sve, bila je dobra žurka sa odličnom muzikom. Brak me neće učiniti boljim igračem", našalio se nakon toga Jokić.

On i Natalija su ljubav zaokružili uz devojčicu Ognjenu, prenosi "CityMagazine".