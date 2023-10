Bekam privukao pažnju na Pariškoj sedmici mode (FOTO)

Dejvid Bekam je s djecom došao na Parišku sedmicu mode kako bi podržali Viktoriju, koja je predstavila svoju novu kolekciju.

Bili su u društvu Ane Vintur, glavne urednice Voga, a reviju su gledali iz prvog reda.

Dejvid je privukao pažnju neobičnom modnom kombinacijom - na reviju je stigao u odijelu i običnoj bijeloj majici, a uz to je iskombinovao bijele čarape i smeđe sandale.

Harper Beckham and David Beckham are seen in Paris, France. pic.twitter.com/4uglHQZ6eA