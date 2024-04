Bekam se prisjetio početka ljubavi sa Viktorijom

​Viktorija i Dejvid Bekam uskoro slave 25 godina braka, a za sve te godine uspjeli su da prebrode uspone i padove i odole brojnim pritiscima koje trpe poznati supružnici.

Bivši fudbaler često ističe koliko je zahvalan svojoj supruzi, a sada se prisjetio i kada ju je prvi put uočio na televiziji. Kako kaže, odmah je bio siguran da je ona žena njegovih snova.

"Sjedio sam u svojoj sobi sa saigračem Garijem Nevileom kada je na TV-u počeo nastup 'Spice Girls' s pjesmom 'Say You‘ll Be There', a ja sam se okrenuo i rekao: 'Oženiću onu u kratkoj crnoj haljini'. Jednostavno mi se jako svidjela, baš kao i kad sam je prvi put upoznao. Nisam znao kakva je ona kao osoba, samo mi se sviđala kao i većini ljudi u to vrijeme. Nisam shvatao koliko je ona snažna žena, a to je zapravo ono što me je privuklo više od svega, jer iskreno, volim jake žene", ispričao je on u podkastu "This Life Of Mine".

Bekam ističe da mu je porodica na prvom mjestu, a sa suprugom je dostigao takav nivo bliskosti da često provode vrijeme u tišini.

"Da, lijepa je i da, seksi je, ali sviđa mi se činjenica da vrijedno radi. U julu će nam biti 25 godina braka, zajedno smo 27 godina, a tek smo neki dan rekli jedno drugom 'baš mi se sviđaš'. Važno je to nakon što smo zajedno toliko godina. Još uvijek možemo da večeramo i smijemo se i šalimo, ili i da ne pričamo uopšte, biti u tišini, a to je važan dio veze. Mirni trenuci sa suprugom, djecom i porodicom mjesto su gdje sam najsrećniji", kazao je Bekam, a prenosi "CDM".

