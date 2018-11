Bekama napali zbog fotografije s kćerkom

Dejvid Bekam objavio je na Instagramu fotografiju na kojoj daje pusu u usta svojoj sedmogodišnjoj kćerkici Harper

“Božić dolazi, idemo na klizanje”, napisao je Bekam u opisu fotografije na koju je dobio skoro milion i po lajkova. A onda su se u komentarima počeli javljati trolovi.

"Nije mi ok da tata ljubi kćerku u usta'', "Mogao si je poljubiti u obraz, u usta je jednostavno čudno", "Zašto ljubiš kćerku u usta? To se radi sa ženom", "Ljubiš li i sinove tako", "Ok, možda je u ljudima problem, ali svejedno će ovakve fotografije povrijediti tvoju kćerku", napadali su ga trolovi.

''U ovome problem vide samo perverznjaci", "Što ima loše u tome da otac poljubi kćerku?", "Ne vidim ništa loše u ovoj fotografiji tata i kćeri", "Ljudi kojima ovo smeta imaju probleme koje trebaju riješiti", "On je divan čovjek koji voli svoju porodicu", stali su u Bekamovu odbranu fanovi.

Ovo nije prvi put da se Dejvid morao braniti od trolova zbog slične situacije. Fotografiju na kojoj ljubi Harper u usta objavio je i tokom porodičnog safari putovanja i tad su ga napali na isti način.

“Svu svoju djecu ljubim u usta”, rekao je tad Bekam trolovima.

“I ja i Viktorija smo odrasli u porodicama koje vole iskazivati nježnost i tako se odnosimo i prema vlastitoj djeci”, dodao je.

(index.hr)