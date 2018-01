Bel Torn otvoreno govorila o svom odrastanju

Mlada američka zvijezda Bela Torn po prvi put je otvoreno govorila o svom odrastanju, kada je otkrila da je još kao dijete bila žrtva seksualnog nasilja.

"Fizički sam i seksualno zlostavljana od kada znam za sebe pa sve dok nisam napunila 14 godina, tj. sve dok nisam sakupila dovoljno hrabrosti da zaključam svoja vrata uveče i da ostanem budna cijelo veče, samo čekajući kada će se pojaviti neko ko će me ponovo iskoristiti. Svakog dana sam čekala da to prestane, a onda i jeste. Ali neki nemaju tu sreću. Molim vas danas se zauzmite za sve one koji još uvijek nemaju snage da se bore za sebe", napisala je 20-ogodišnja glumica.

Diznijeva zvijezda u nastavku nije spomenula ko je zlostavlljač, ali je na Twitteru dodatno pojasnila svoju objavu...

"Nikada nisam znala šta je u redu, a šta pogrešno, dok sam odrastala. Nisam znala da osoba koja se uvlači u moju spavaću sobu uveče je loša osoba."

(NN/b92.net)