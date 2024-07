Bela Hadid uzvraća udarac: Slavna manekenka tuži Adidas (FOTO)

Slavna manekenka Bela Hadid podnijeće tužbu protiv Adidasa, kako bi osporila kompaniju za sportsku odjeću.

TMZ prenosi da bliski izvori otkrivaju da je Bela Hadid angažovala advokate da preduzmu pravne radnje protiv Adidasa. Ona tvrdi da kompanija nije javno govorila o svojoj ulozi u, kako ona smatra, štetnoj kampanji.

Prema izvorima, Bela Hadid je uznemirena što je kompanija pokrenula kampanju koja povezuje bilo koga sa masakrom u Minhenu na Olimpijskim igrama 1972. godine, jer je to u suprotnosti sa njenim sopstvenim vrijednostima i stavovima o nasilju, prenosi b92.

Publikacija, takođe, tvrdi da Bela Hadid ostaje pod ugovorom sa Adidasom, uprkos prethodnim izvještajima koji sugerišu da ju je kompanija raskinula.

Bella Hadid has hired a legal team to sue Adidas, TMZ reports. She reportedly feels they lack public accountability for making her the face of their campaign honoring the 1972 Munich Olympics. pic.twitter.com/TZ3Df8zrNC