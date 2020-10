Belgijski kralj Filip nakon pola vijeka upoznao polusestru

Nakon nekoliko burnih nedjelja tokom kojih je dvadesetogodišnji skandal oko utvrđivanja očinstva u kraljevskoj porodici okončan, belgijski kralj Filip upoznao je svoju polusestru.

Belgijski monarh se, najzad poslije pola vijeka, sreo sa polusestrom, prenio je AP. Novoimenovana princeza Delfin od Saksen-Koburga, donedavno poznata kao Delfin Bul, vanbračna je kćerka bivšeg belgijskog kralja Alberta.

"Sastali smo se prvi put u Zamku Laken. Bio je to topao susret“, rekli su kralj Filip i princeza Delfin o susretu.

Prošlog mjeseca belgijski sud je presudio u korist princeze Delfin i zvanično je priznao kao kćerku bivšeg kralja Alberta Drugog, protiv čega se on decenijama borio.

The first ever meeting between #Belgium’s King Philippe and his ‘new’ sister Princess Delphine: “It was a warm encounter. This bond will further develop within the family setting.” @MonarchieBE #KingPhilippe #PrincessDelphine #DelphineBoël #Belgique #België pic.twitter.com/iW77qu9bGy