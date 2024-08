Ben Aflek brzo zaboravio Dženifer Lopez, vrijeme provodi sa novom djevojkom

Vijest da se Dženifer Lopez i Ben Aflek definitivno razvode odjeknula je svim svetskim medijima.

Ubrzo nakon što je popularna pjevačica i glumica podnijela zvanično zahtjev za razvod, Ben Aflek (52) kao da se oslobodio okova, i kako navode američki mediji, sve više vremena provodi sa jednom devojkom.

Svjetski mediji pišu da Ben Aflek sve više vremena provodi sa Kik Kenedi (36), ćerkom političara Roberta F. Kenedija Džuniora.

Izvor iz Holivuda je izjavio da su njih dvoje nedavno viđeni u hotelu "Beverli Hils" i na drugim popularnim mestima. Još uvijek nije poznato jesu li u ljubavnoj vezi.

Novinari su ih odmah kontaktirali povodom tih nagađanja. Ona je odbila da daje komentare, a Ben se još uvijek nije oglasio.

Za razliku od njenog oca, Kik se ne bavi politikom i pokušava da ostvari karijeru u svijetu glume.

Do sada je imala uloge u filmovima "Haven's Point", "Teacher of the Year" i "Fear and Loathing in Aspen".

Dženifer Lopez je nedavno podnijela zahtjev za razvod od Bena, a kao razlog njihovog razlaza navela je nepomirljive razlike.

Kako navode mediji, Benu je, između ostalog, smetala konstantna medijska pažnja koju je dobijao kao njen suprug.

Kada su 2022. godine bili na medenom mjesecu u Parizu, on je bio iznerviran zbog paparaca, što je uticalo i na njihov odnos, prenosi Najžena.alo.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.