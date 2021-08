Ben Aflek iznenadio Džej Lo romantičnim poklonom

Američki glumac Ben Aflek (48) odlučio je da iznenadi Dženifer Lopez (52) romantičnim gestom za njen 52. rođendan.

Naime, glumac je poklonio posebnu ogrlicu u čijoj izradi je i sam učestvovao.

Osnivačica brenda "Foundrae Beth Bugdaycay" objasnila je za "People" kakva poruka se krije u ovom nakitu. Ogrlica ima više privezaka, a Ben se odlučio za cvijet jer se on hrani strašću uprkos nedaćama koje par zadese, a uz njega je odabrao i trn koji simbolizuje rizik ljubavi.

Ogrlicu je Džej Lo nosila na proslavi rođendana, koji je uz glumca i prijatelje proslavila na jahti u Sen Tropeu.

Nakon nekoliko nedjelja nagađanja, Ben i Dženifer nedavno su objavili da su i službeno obnovili vezu nakon 17 godina, kada su 2004. otkazali vjeridbu.

Džej Lo je ranije ove godine priznala kako je album "This Is Me... Then" na kom se nalazi pesma "Jenny from the Block" za nju poseban. Zanimljivo je i kako je taj album posvetila Afleku.

Nekad popularni par mediji su od milja nazvali "Bennifer", a medijska pažnja koju sad uživaju nimalo im ne smeta.

Par je ponovo primijećen zajedno prije nekoliko mjeseci tokom odmora u Montani, a nakon toga su proveli nedjelju dana zajedno u Majamiju, gdje su više puta uslikani na balkonu vile koju su iznajmili samo za njih dvoje.

Njihova veza se sada odvija na relaciji Los Anđeles - Majami, a kada je u Kaliforniji pjevačica boravi isključivo kod Bena.

