Izvori tvrde da glumac Ben Aflek ponovo pije dok se razvod od Dženifer Lopez nazire.

Njegovi prijatelji otkrivaju da se i porodica pjevačice sada „okrenula protiv njega”.

Obraćajući se ekskluzivno Dejli mejlu, kažu da glumac – koji se decenijama bori sa alkoholizmom i zavisnošću od kockanja – pati od „akutne tuge“ jer mu se brak raspada.

Oni tvrde da je Aflek (51) ili „u riziku da isklizne iz vagona” ili da se već vratio svom poroku.

„Čuo sam da ponovo pije. On je pun demona – zaista problematična osoba”, kaže jedan izvor britanskog lista, dok drugi dodaje:

„Video sam ga kako gleda ’staklenih očiju’ i svi kojima je stalo do njega se brinemo”.

Predstavnici za kontakt sa javnošću Bena Afleka nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Otkriće o njegovom povratku starim porocima dolazi kada insajderi, takođe, otkrivaju da se majka Džej Lo, Gvadalupe Rodrigez, sada „okrenula protiv“ Afleka, uprkos tome što je prvobitno ohrabrivala svoju ćerku da ponovo pokrene romansu „Benifer“ 2022.

Uz to, ni menadžer 54-godišnje pevačice Beni Medina, takođe, „otvoreno ne voli“ Afleka.

Aflek i Lopez su viđeni u nedjelju uveče u vili od 60 miliona dolara, sa 12 spavaćih soba i 24 kupatila, koju su nekada dijelili i koju sada prodaju, jer se, navodno, Benu nikada nije ni sviđala. Proveli su četiri sata u kući.

Nakon što se Aflek u maju preselio u Brentvud gdje je iznajmio stan od 100.000 dolara mjesečno, Džej Lo je otkazala cijelu svoju ljetnju turneju u očiglednom pokušaju da spase brak.

Više izvora sada tvrdi, međutim, da je razvod „neminovan”. „Razumijem da se on odjavio iz braka, ali ona tek treba da prihvati istinu o situaciji i misli da bi uz terapiju ipak mogli da uspiju. Sve to dodatno otežava činjenica da se ovdje radi i o emocijama petoro djece koju imaju među sobom“, rekao je izvor, i dodao:

„Razloga zašto ’podgrejana romansa’ i brak između njih dvoje nije uspio je mnogo, ali kada izgubite podršku Dženiferine porodice, izgubili ste i Džej Lo. Njena mama i sestre su protiv njega, a takođe, i njen menadžer Beni Medina”.

Džej Lo je, takođe, nedavno obnovila prijateljstvo sa glumicom Leom Remini. Par se navodno posvađao 2022. nakon što joj je Remini rekla da Aflek nije dovoljno posvećen romansi i da će je na kraju povrijediti.

Drugi izvor Dejli mejla kaže:

„Džej Lo je nagovarala Bena da ponovo stavlja puder i stoji iza njegovog novog izgleda. Ona je turbo napunjena svojom kozmetičkom igrom i željela je da on pođe za njom. Ali zaista mu se to nikada nije svidjelo, ni dok su bili vjereni, a sada je to glupo”. Aflek je rekao da je prvi put prestao da pije 1997. godine.

„Samo sam htio da prestanem. Počeo sam da se kajem zbog nekih stvari koje sam uradio kada sam bio pijan. Smiješno je biti odvratan ili van kontrole“, rekao je tada Ben, i dodao:

„Nemam skoro nikakve inhibicije, tako da je piće opasno za mene”.

Glumac je potražio pomoć i otišao na liječenje od alkoholizma 2001. i ponovo na rehabilitaciju 2017. i 2018.

Sljedeće godine je došlo do incidenta kada su ga uslikali kako napušta zabavu za Noć vještica u alkoholisanom stanju. „Ljudi sa kompulzivnim ponašanjem, a ja sam jedan od njih, stalno imaju ovu vrstu osnovne nelagode koju pokušavaju da uklone. Pokušavate da se osjećate bolje jelom ili pićem, seksom ili kockanjem, kupovinom ili bilo čim. Ali to na kraju pogoršava vaš život. Onda činite sve više da bi ta nelagodnost nestala. Tada počinje prava bol. To postaje začarani krug koji ne možete da prekinete. Tako se barem meni dogodilo”, rekao je Ben 2020. godin, prenosi RTCG.

