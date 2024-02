Ben Aflek u strahu da će mu Dženifer Lopez uništiti karijeru?

Ben Aflek navodno se boji da će mu Dženifer Lopez uništiti karijeru.

Kako izvor blizak glumcu tvrdi, on misli da je napravio grešku što se uključio u film svoje supruge "This Is Me... Now". Riječ je o njenom biografskom filmu koji je inspirisan njihovim pomirenjem.

Insajder je za Heat Magazine rekao da Aflek nije previše oduševljen filmom.

"Postoji vrlo realan rizik da ovaj film neće dobiti reakciju kakvu ona očekuje. Ben se žalio prijateljima da bi ovo moglo da se završi kao 'Gigli 2.0'. Posebno mu je neprijatno zbog njegove karijere", naveo je.

Imaju problema u braku?

Inače, romantična komedija "Gigli 2.0" iz 2003. godine, u kojoj su se Ben Aflek i Dženifer Lopez prvi put sreli i sarađivali, nije se proslavila na bioskopskim blagajnama, a kritičari su je nazvali najgorim filmom veka.

Podsjetimo, popularni par je obnovio romansu 2021. godine nakon gotovo dve decenije od raskida prve vjeridbe, a vjenčali su se naredne godine. No, u posljednjih godinu dana paparaci ih često snime dok su neraspoloženi, pa se sumnja da imaju problema u braku.

