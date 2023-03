Benu Afleku trebalo 45 minuta da isparkira auto

I slavni ponekad imaju problem s parkiranjem. To dokazuje i primjer glumca Bena Afleka, koji se sa svojim luksuznim mercedesom zaglavio između dva vozila.

Glumac je u jednoj ulici bočno parkirao vozilo, ali automobili koji su se nalazili ispred i iza njega onemogućili su mu izlazak.

Vidno uznemiren prije pokušaja odlaska odlučio je napraviti pauzu za cigaretu i kafu.

Zatim je uskočio u auto i mic po mic pokušavao izaći, a sve su zabilježile kamere. Sudeći prema snimci, Ben je u nekoliko navrata udario druge automobile prije nego se uspio izvući s parkirnog mjesta, za što mu je trebalo čak 45 minuta, prenosi Index.hr.

stop what you're doing and watch ben affleck attempt to get out of this very tight parking spot. spoiler alert: he hits the car in front of him a couple times lol pic.twitter.com/ynMzvt0uPE