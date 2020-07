Berta iz "Dva i po muškarca" imala srčani udar, oporavak neizvjestan

Zvijezda serije "Dva i po muškarca", glumica Končata Ferel, poznata po ulozi Berte, pretrpjela je težak srčani udar nakon kog je završila na respiratoru i trenutno joj se ljekari bore za život.

Američki TMZ prenosi da je Končata u bolnici završila još u maju zbog problema povezanih s infekcijom s kojom se borila prošle godine. Samo nekoliko dana kasnije doživela je srčani udar. Četiri nedelje provela je na odeljenju za intenzivnu njegu nakon čega je prebačena na odeljenje za dugotrajno liječenje. Tamo je trenutno na respiratoru i polusvjesna, pa ne može da komunicira, rekao je njen suprug Erni za američki tabloid.

Suprug ne može da je posjeti zbog situacije s virusom korona pa kaže da informacije saznaje od medicinske sestre s kojom je stalno u kontaktu.

Njen oporavak je trenutno neizvjestan, prenosi hrvatski Index.hr.

"Proći će neko vrijeme prije nego što dođe do ikakvog oporavka. Sve je to na neurološkoj bazi. Ne možemo da učinimo ništa kako bismo ubrzali proces. Nadamo se najboljem", zaključio je njen suprug.

