Beyonce progovorila o mračnoj strani slave

Beyonce je u intervjuu za Harper's Bazaar pričala o svom poslu i uspjehu kroz godine. Između ostaloga, rekla je kako se uvijek borila da zaštiti svoju privatnost jer joj je o tome ovisi kvalitet života.

"Rezervirana sam, osim za ljude koje volim i kojima vjerujem. Oni koji me ne poznaju i nikada me nisu sreli mogli bi me shvatiti kao dosta zatvorenu osobu", ispričala je Beyonce, prenosi NBC News.

"U ovom poslu toliko vašeg života ne pripada vama osim ako se za to izborite. Vjerujete mi, razlog zašto ljudi ne vide određene stvari o meni je to što Djevica u meni ne želi da oni to vide, a ne zato što to ne postoji", dodala je pjevačica.

Ispričala je kako joj je uz karijeru najveći izazov bilo roditeljstvo.

"Mislim da sam, kao i mnoge žene, osjetila pritisak da budem okosnica svoje porodice i svoje kompanije i nisam shvatala koliko to utiče na moje psihičko i fizičko blagostanje. Nisam uvijek sebi bila prioritet", rekla je Beyonce.

"Više od pola života borim se s nesanicom zbog turneja. Tu su i godine trošenja mišića zbog plesanja u štiklama. Takođe, stres na mojoj kosi i koži, od sprejeva i farbe, vrućine uvijača i nošenja teške šminke za vrijeme znojenja na pozornici...", dodala je.

Za kraj je rekla kako se trudi biti okružena ljudima koji pošteni te od kojih nešto može naučiti. Rekla je kako je upornost pokupila od svojih roditelja koji su marljivo radili.

Beyonce je već 2006. godine u intervjuu za časopis Parade otkrila da bila u teškoj depresiji nakon što se njezin bend Destiny's Child raspao. Rekla je da nije izlazila iz svoje sobe, nije jela te je bila jako usamljena. Pitala se tada ko je ona zapravo, ko su joj prijatelji te je razmišljala o tome koliko joj se život promijenio. Dodala je kako je u isto vrijeme prekinula s dečkom s kojom je godinama bila u vezi te se bojala da više neće pronaći ljubav.

Prije tri godine ispričala je kako je kroz karijeru bila i na brojnim, nepotrebnim dijetama te joj je fokus bio na fizičkom.

"Nisam jela hljeb, ugljikohidrate, šećere, mliječne proizvode, meso, ribu i nisam konzumirala alkohol. Bila sam gladna", rekla je Beyonce za strane medije, piše Index.hr.