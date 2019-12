Bh. influenserka u kupaćem skočila u snijeg i pokajala se

Jedna od najpoznatijih bh. voditeljki i inflluenserka Hana Hadžiavdagić Tabaković, u regionu poznatija kao "domaća Paris Hilton", objavila je snimak na kojem u kupaćem kostimu liježe u snijeg, i to po izlasku iz vrelog bazena.

Hana trenutno boravi u Austriji, a da provoda ne manjka svjedoče i njene objave na Instagramu.

Ona je u bijelom jednodjelnom kostimu izašla iz bazena sa vrelom vodom i pokazala seksi pozadinu, a potom se bacila u snijeg, međutim, nije baš bila u potpunosti spremna za ovu ledenu akciju, prenosi "Telegraf.rs".

"Zimske radosti kada se #opetnajljepša guza smrzne...doslovno", napisala je uz video, nakon kojeg ćete se i vi smrznuti.

Hana je 2008. godine učestovala u rijalitiju "Farma" emitovanom na Novoj TV, gdje je izdržala 11 nedjelja i izašla bogatija za jedno novo iskustvo. Imala je burnu prošlost, a zbog njenih provokativnih izjava povezivali su je i sa poznatim djevojkama u regionu.

Na Instagramu je prati skoro pola miliona ljudi, a njen hešteg je #OpetNajljepša. To što je zovu domaćom Paris Hilton ona objašnjava riječima da je to zbog sličnog života koji su vodile, budući da je Hana, kako sama tvrdi, od 17. do 25. godine proživjela ono što mnogi ne prožive ni do 80-te.

Danas važi za modnu ikonu, a od 2011. godine je u braku sa Tarikom Tabakovićem.