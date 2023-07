Bh. pjevačica dobila blizance u 50. godini

Jasminka Hamza Tajči, bh. pjevačica, posljednjih godina nije aktivna na muzičkoj sceni jer se posvetila porodici.

Osamdesetih godina bila je jedno od najprijatnijih iznenađenja na folk sceni. Tada je ta mlada djevojka iz Jablanice bila glavna zvijezda svih sarajevskih kafana, a gdje god bi se pojavila izazivala je veliku pažnju.

Danas Jasminka živi u Njemačkoj, udata je za Nijemca i sa njim je u pedesetoj godini dobila dva sina, blizance.

"Kada sam se udala prije nekoliko godina, željela sam odmah djecu. Međutim, nije nam se dalo. Nadu i vjeru da ću postati majka nisam gubila, ali Piter i ja smo se u razgovorima pomirili s tim da ćemo živjeti naš skladan život i bez djece ako ih ne bude. Ali, znate kako se kaže: 'Čovek snuje, a dragi Bog odlučuje'. Kada smo izgubili svaku nadu da ćemo postati roditelji, kada smo se opustili i prepustili nekom drugim stvarima u životu, desilo nam se ono za čim smo čeznuli. Ostala sam trudna", započela je svoju priču jednom prilikom pjevačica.

"Bilo je to ljetos u Budvi. Moj muž i ja željeli smo da provedemo odmor u tom lijepom gradu, a poznata sam po tome da volim da noću izađem i da malo plešem. Tako smo otišli u jedan restoran koji je imao uživu muziku i već je bio popunjen. Mada je konobar bio ljubazan i našao nam mjesto, počela sam da histerišem, da vičem, da se ljutim. Sve mi je smetalo. Moj Piter je pokušao na sve načine da me smiri, izađe u susret, međutim meni je i on smetao. Mislila sam da sam umorna, kontala na neke sasvim druge stvari, ali ne i na trudnoću. Čak i kada smo se vratili u Jablanicu gdje uživam da budem sa mojom braćom i njihovom porodicom i tu sam bila nervozna i jedva čekala da se vratim u Ninberg. Po povratku nisam ni tada pomišljala da sam u drugom stanju, a ja sam bila sve, samo ne ona stara Tajči. Onda sam u dogovoru sa suprugom otišla na pretrage da saznam šta je razlog mojoj nervozi, uznemirenosti. Tada je uslijedila šok dijagnoza: trudnoća. Mislila da ću pasti u nesvijest od sreće. Jednostavno nisam se nadala. Mislila sam da sam teško bolesna, da mi je stotinu nekih drugih stvari, ali trudnoća ni u snu. Odmah sam nazvala supruga, on je došao po mene i onda smo kao mala djeca plakali od sreće. Bio je to dan i moment koji nam je promijenio živote i koje će nam tek promijeniti, ali nabolje."

Tajči je na svijet donijela blizance, a svojim primjerom dala je nadu mnogim ženama koje žele da postanu majke.

"Vantjelesna oplodnja nikada nije dolazila u obzir. Oduvijek sam željela decu, ali samo prirodnim putem, a eto kada smo se najmanje nadali meni i mom suprugu se to desilo. Zbog toga sam još srećnija", objasnila je tada Tajči.

"Na strani mog supruga nikada nije bilo blizanaca, ali onda sam se malo raspitala kod moje uže i dalje rodbine te sam saznala da je bilo blizanaca u porodici, pa sam eto tako nastavila tu tradiciju u poodmaklim godinama. Ova djeca su dar s neba i ja ću biti najbolja i najsretnija majka na svijetu. A poručujem mnogim ženama koje žele djecu, da ne gube nadu i vjeru jer do sudbine se pobjeći ne može, a ona te obraduje kada se najmanje nadaš", ispričala je pjevačica, koja sa suprugom i djecom živi u njemačkom gradu Nirnbergu., piše ekskluziva.ba.