Bijonse preporučila knjigu koju svaka žena treba da pročita

Jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice Bijonse je nedavno dala ekskluzivni intervju Garage Magazinu.

Otkrila je svog najvećeg uzora u životu, ali i dala preporuku za knjigu koju smatra da treba pročitati svaka mlada žena.

Vjerovatno već znate da je najveći uzor pop dive njena majka Tina Knowles.

"Sve što znam o tome kako biti dobra majka, znam upravo zahvaljujući njoj", rekla je Bijonse, ali znate li koju knjigu je preporučila ženama?

U pitanju je What Will It Take to Make a Woman President? (Šta je potrebno da žena postane predsjednica?) Marianne Schnall.

"To je zbirka intervjua i eseja zaista velikih žena kao što su Maya Angelou, Gloria Steinem i Melissa Etheridge. Inspirisaće vas da budete bolji vođa", rekla je Bijonse i istakla da je najvažnija stvar koju je naučila iz ove knjige ta da čini stvari ne obazirući se na očekivanja drugih.

Dakle, ako želite probuditi vođu u sebi i postati uspješna žena, čitanje ove knjige može biti prvi korak!