Bijonse u spotu za "Lion Kinga" nosi nakit brenda iz BiH

BEYONCÉ u spotu za pjesmu “Spirit”, na temu Disney filma Kralj lavova, nosi Werkstatt nakit Hvala @boriskargotic i @demodecouture na čiju smo inicijativu i ideju nakit izradili specijalno za Queen BBEYONCÉ wearing Werkstatt jewelry in “Spirit” music video, for Disney’s The Lion King. Big thanks to @boriskargotic and @demodecouture on whose initiative and idea we made the jewelry specially for Queen B #beyonce #queenb #lionking #spirit

