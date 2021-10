Biković: Džoni govori srpski bolje od nekih mojih kolega

​Džoni Dep je dočekivan u Beogradu skoro čitav dan jer je kasnio na let iz Italije, pa je pomjerena i konferencija za medije koja je prvobitno planirana za jedan sat popodne.

Ipak, glumac se pred novinarima pojavio nekoliko sati kasnije zajedno sa glumcem Milošem Bikovićem i premijerkom Srbije Anom Brnabić, pa svojim prisustvom oduševio sve prisutne.

Podsjetimo, povod posjete holivudskog glumca srpskoj prijestonici je promocija Depovog animiranog serijala proizvedenog u Srbiji "Pafini", u produkciji "Arhangel studija" glumca Miloša Bikovića, a kreiranog u "Jervolino studiosu" (IES). Na ovom projektu se radilo svega godinu dana, ali je za to kratko vrijeme snimljeno čak 54 epizoda serijala na kojem je radilo više od stotinu umjetnika iz Srbije.

"Ova vrsta saradnje ima nekoliko beneficija za Srbiju. Pre svega, ovo je razvijanje nove grane industrije koja ovako organizovana i ovako sistematizovana nije postojala kod nas. Zatim, produkcija kao što je ova okuplja mlade talente u Srbiji, umetnike koji do sada nisu imali prilike da rade na ovaj način, sa ovakvom tehnologijom i da stvaraju sadržaj koji će se distribuirati na najvećim svetskim platformama i tako promovisati Srbiju u svetu. Imamo kreativnu industriju, imamo umetnost i imamo digitalizaciju, to je sve u jednom i to je sve što nam treba ne samo da bismo išli u korak sa svetom, već i stvarali nove tendencije i inicijative", rekao je glumac Miloš Biković.