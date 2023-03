Biković opisao snimanje scena tokom pada aviona

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio je glumce filma i serije Južni vetar, Miloša Bikovića i Miodraga Radonjića, glumicu Tamaru Krcunović i Aleksandra Gligorića.

Kako je odjeknulo u javnosti da je Biković snimao scenu za jedan ruski film u avionu koji pada, voditelj je na ovu temu porazgovarao sa glumcem, koji je do detalja opisao kako to zapravo izgleda.

"Ispratio sam sve što si radio, jesi li snimao stvarno ruski film u svemiru ili ste imitirali svemir ovim modernim tehnologijama", pitao je Ognjen.

"Skoro. Oni su otišli u svemir, nisu me sačekali i onda sam ja morao da radim simulacije. Ideš u avion koji se popne na devet hiljada metara i onda počne da pada, padne do šest hiljada metara. On pada 23 sekunde i ti te 23 sekunde imaš bestežinsko stanje. Stvarno smo to radili, tako smo snimali. Kamerman leti naopačke. Tako deset puta, onda pauza za ručak i onda opet", rekao je Biković.

"Ti si u stvari bio na granici svemira", kazao je Radonjić, prenosi Pink.