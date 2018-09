Bil Kozbi o danu provedenom u zatvoru

Slavni komičar poslije jednog dana u zatvoru, ne može više da izdrži.

On se požalio supruzi da u zatvoru tone sve dublje.

Nekadašnji slavni komičar nakon što je pao niz stepenice bio je i pogođen u glavu kiflom od hot doga, a sve izgleda kao da će mu period navikavanja na život iza rešetaka biti jedan od najtežih ikada.

Nakon samo jednog dana u zatvoru, Kozbiju je bio dozvoljen jedan telefonski poziv putem spikerfona.

Njegova supruga nije bila prisutna kad mu je izricana kazna, ali je ipak nju pozvao telefonom.

"Uzeli su mi štap, kravatu i pertle jer misle da ću da se povrijedim. Pao sam niz par stepenica jer niko nije htio da mi pomogne dok sam se kretao, gađali su me kiflom od hot doga u glavu. Molim te, vadi me odavde", navodno je rekao supruzi on.

"Uzmi pare i unajmi bilo koga ko bi mogao da mi pomogne, što prije", dodao je on.

Glumac Bil Kozbi osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od tri do deset godina zbog seksualnog napastvovanja jedne žene.

(NN/B92.net, expresstabloit.ba)