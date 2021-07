Bil Kozbi se oglasio nakon ukidanja presude o zlostavljanju

Glumac Bil Kozbi oglasio se nakon što mu je Vrhovni sud iz Pensilvanije ukinuo osuđujuću presudu za seksualno zlostavljanje.

U objavi na Twitteru napisao je da je nevin i zahvalio je obožavateljima.

"Nikad nisam promijenio svoj stav ni svoju priču. Uvijek sam održavao svoju nevinost. Hvala svim mojim obožavateljima, prijateljima i onima koji su me podržavali prolazeći kroz ovu kalvariju. Posebna hvala Vrhovnom sudu Pensilvanije na podršci vladavine zakona", napisao je.

Mirror piše da je Bil u srijedu naveče napustio zatvor odlazeći u bijelom automobilu. Po njega su došli muškarac i žena, koji su ga odveli kući.

Podsjetimo, Bil Kozbi odslužio je više od dvije godine zatvorske kazne, prenosi portal Index.

Osudili su ga 2018. jer je drogirao i seksualno zlostavljao Andreu Constand. U srijedu mu je ukinuta presuda nakon što je pronađen sporazum s prethodnim tužiteljem, koji sprečava suđenje o tom slučaju.

