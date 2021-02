Bila je Brenina glavna konkurencija, zbog prijetnji otišla u SAD

Lepa Brena bila je najpoznatija pjevačica bivše Jugoslavije, koja je dugim nogama očarala sve, a onda je dobila konkurenciju.

Nakon što se čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar posvađao sa Brenom i Slatkim grehom odlučio je da stvori novu zvijezdu na domaćoj muzičkoj sceni - Gordanu Lanu Adamović, kojoj je pokojni Minimaks dao nadimak Lepa Lana.

Lepa Lana žestoko je tresla muzičku scenu osamdesetih. Ipak, jedan čovjek je "kriv" što uspješnu karijeru nije nastavila u Srbiji, već je pobjegla u Ameriku.

"Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album 'Ja sam Lana', a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i Slatkim grehom, prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a nadimak Lepa Lana nadenuo mi je pokojni Minimaks. Posle prvog albuma i uspeha koji sam doživela, povukla sam se sa javne scene, a najveći razlog tome bile su otvorene pretnje kolege koji je rekao da će ubiti i mene i moje dete ako ne prestanem da snimam albume. Taj čovek mi je otvoreno pretio, a sada kada se sretnemo, on je sav divan, čak me i zagrli. Jednostavno, nisam trpela autoritete, imam stav i karakter koji nije mogao da podnese naređenja. Sve sam prekinula i otišla u Ameriku", rekla je jednom prilikom Gordana Lana Adamov.

Iako je ideja bila da ona zasijeni Lepu Brenu, te da joj bude konkurencija, njih de su ostale u odlučnim odnosima i godinama kasnije.

"Upoznale smo se u jednom hotelu, u kome je ona započela svoju karijeru i u to vreme bila je ono što je narod u Srbiji voleo, rasna žena sa svim atributima. Bila je divna i lepo smo se slagale. Nisam želela da me porede s njom, želela sam da budem drugačija, bila sam svoja. Kada se sretnemo, lepo se ispričamo", ispričala je Lana u jednom intervjuu.

Foto: Faceboook

Ona nikada više nije izdavala albume, ali je nastavila da se bavi pjevanjem, piše Mondo.rs.

"Od 1996. godine nastupam i u Americi i u Srbiji. Radim sa suprugom koji svira harmoniku. Moj život ne bi imao smisla kada bih radila nešto što ne volim", ispričala je ona u intervjuu.

Podsetimo se i jednog hita Lepe Lane!