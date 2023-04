Bila je jedna od najpopularnijih pjevačica, a onda se povukla iz javnog života

Pjevačica Danijela Vranić, koju su mnogi ranije nazivali kraljicom splavova, povukla se sa scene na vrhuncu popularnosti.

Poznata je po hitovima "Voli me, ne voli", "Da ne vidi ona", "Ti mi nisi siguran", "Bogata poznata", a publici je ipak najomiljenija balada koju je snimila sa sa Acom Lukasom, "Niko kao ti", nakon koje se otkrilo da su njih dvoje u vezi.

Ova pjevačica iz Valjeva harala je estradom, a lokali u kojima je nastupala bili su dupke puni. Važila je i za jednu od najzgodnijih pjevačica na našoj estradi. Pričalo se i da je bila miljenica žestokih momaka, kojima je često pevala na proslavama, ali je jednom prilikom ispričala i da je njihova udvaranja oštro odbijala.

"Svima! Rekla sam svakom ko je pokušao da mi nametne tako nešto. Jednostavno sam rekla da to nije muzika, i nikad nisam bila izričita i bezobrazna prema njima. Mi smo se svi srodili tako, oni su svakodnevno dolazili da me slušaju i prihvatili su te moje stavove. Ja sam želela da se ljudi zabave i dobro provedu na mom nastupu, a ne da pravimo probleme i izazivamo takve situacije, a upravo bi se to desilo da sam ispunjavala želje i pevala sve što bi neko poželeo. Baš zbog svega toga, ja sam to što jesam", rekla je ona svojevremeno u jednom intervjuu, prenosi Kurir.

Danijelinu karijeru ispratili su i brojni skandali, a najveći je bio onaj kada je 2012. godine uhvaćena u vožnji pod dejstvom alkohola. Ona je navodno imala 1,84 promila u krvi. Pisalo se i da je bila bahata, da je prijetila policiji i da ih je vređala zbog čega su je priveli i zatvorili. U zatvoru je tada provela jednu noć, a Danijela je kasnije isticala da nije bila uhapšena zbog alkohola niti da je u zatvoru bila zbog trežnjenja.

Pošto je često bila pod stresom i petnaest godina je nastupala noću, štitna žlijezda joj je proradila i prouzrokovala hormonski poremećaj zbog kojeg se pjevačica znatno ugojila, te i riješila da se posveti zdravom životu i izbori sa viškom kilograma.

Pjevačica se potom potpuno povukla sa javne scene, a njeno posljednje pojavljivanje u javnosti bilo je 2016. u nekoliko domaćih emisija, dok je posljednje fotografije na svom Instagramu objavila krajem 2017. godine.

Kako je za Kurir ispričala njena prijateljica, pjevačica sada živi u okolini Valjeva, tamo je kupila kuću i plac i bavi se poljoprivredom.

"I dalje ne želi da bude u medijima, pa je tako tu kuću kupila pod drugim imenom i prezimenom, e sad, da li je ona sama promenila identitet ili je neko drugi u njeno ime pazario tu nekretninu, nisam sigurna", rekla je prijateljica.