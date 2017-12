Bila je prva starleta, a u kući je trpjela nasilje

Samanta Foks je osamdesetih bila najpoželjnija pjevačica, svojevrsna starleta. Sa 16 godina je počela karijeru i bilo je jasno da će postati zvijezda. Sada, sa 51 godinom, objavila je autobiografiju koja je šokirala britansku i svjetsku javnost.

Britanska pop zvijezda u autobiografiji "Forever" otkrila je stravične detalje o svom privatnom životu, pisala je i o svom ocu koji je bio alkoholičar, kokainski zavisnik i nasilnik.

Samantu su Britanci 2006. godine proglasili za "najbolju djevojku sa duplerice". Ona se slikala za "Plejboj" 1996. godine, a ne krije da bi opet vrlo rado uradila istu stvar.

Ali, dok je Samanta nizala poslovne uspjehe i hitove, u njenoj porodici odigravala se istinska drama.

Ovako je opisala jedan događaj:

"Mjesecima sam molila oca da mi ugradi radio u kola. Bio je stalno pijan i nije mogao. Zamolila sam mog telohranitelja Dejva, a to ga je izbacilo iz takta. Poludio je. Ludački me udarao, preklinjala sam ga da prestane, pokrila sam lice, ali on nije znao za dosta. Mislila sam da će me ubiti. Kad je čula kako vrištim, moja sestra Vanesa skočila je na njega, a ja sam se izvukla. Otpuzala sam do ulice, a on me još gađao flašom. Da stvar bude još gora, komšija koji me je vidio u lokvi krvi savjetovao mi je da ne zovem policiju jer ću tim postupkom ocu uništiti život."

Samanta je u tom trenutku završila u bolnici, imala je ozbiljne povrede, dva slomljena rebra.

Kad je otpuštena iz bolnice, otišla je kući, pokupila stvari i više nikada se nije vratila.

"Tad sam ga prvi put vidjela kako plače. Molio je za oproštaj, ali nisam mogla", prisjetila se pjevačica u razgovoru za "Miror".

Otac je tokom karijere, do tog trenutka, potkradao, nije plaćao porez, a njen novac je trošio na alkohol i drogu.

Džon Patrik Foks je preminuo 2000. godine, a Samanta tvrdi da mu je prije smrti sve oprostila.

(b92)