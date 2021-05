Bili Ajliš oborila rekord za najbrže skupljenih milion lajkova

Pjevačica Bili Ajliš komentarisala je reakcije na njene fotografije u donjem vešu za "Vogue" o kojima se uveliko priča posljednjih dana.

"Mislim da me sve to samo odgovara od toga da ikad više nešto objavim. Više sam voljela da objavljujem stvari kad je manje ljudi pratilo što objavljujem. Sad mi je to zastrašujuće", rekla je Bili prilikom gostovanja u "Late Showu Stephena Colberta".

"Nevjerovatno je, takođe", nastavila je, "Objavila sam fotku i odmah mi dolaze notifikacije da sam srušila rekord najbrže lajkovane fotke. Zatim sam objavila još jednu i dobila obavještenje da sam srušila svoj rekord! Bila je to luda i čudna nedelja", rekla je.

Bilina objava naslovne strane "Voguea" oborila je rekord za najbrže skupljenih milion lajkova, a skupila ih je za manje od šest minuta.

Pjevačica se tokom emisije osvrnula i na njen album "Happier Than Ever", koji fanovi željno iščekuju. Nazvala ga je najdražom stvari koju je ikad napravila.

Podsjetimo, fotografija u kojem je Bili Ajliš u donjem vešu na naslovnoj strani Voguea skupila je više od 21 i po miliona lajkova.

(Super žena)