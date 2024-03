Bili Ajliš otkrila bizarni razlog za raskid veze

Pjevačica ​Bili Ajliš je svojevremeno raskinula sa momkom nakon što je sanjala glumca Kristijana Bejla.

Nije šala.

"Prije nekoliko godina sanjala sam Kristijana Bejla i bilo je to kao u malom kafiću, na suncu. I to me je navelo da shvatim da moram da raskinem sa momkom", otkrila je Bili tokom novog intervjua.

Njen brat Fineas, koji je takođe bio dio intervjua, počeo je da se smije ovoj anegdoti. Bio je šokiran.

Ipak, Bili je nastavila u ozbiljnom tonu.

"Iskrena sam. Probudila sam se i shvatila da moram da dođem sebi", dodala je Bili.

Nije otkrila identitet partnera kog je ostavila, ali je posljednji put bila romantično povezana sa pjevačem Džesijem Raderfordom.

Zabavljali su se oko sedam mjeseci prije nego što su se razdvojili u maju 2023. godine, prenosi "CDM".

