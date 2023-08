Biljana Jevtić otkrila da li joj smeta kada mlađe kolege presnime njene pesme

U posljednjih nekoliko godina aktuelan je trend da mladi pjevači presnime velike hitove starijih kolega. Neki od njih imaju problem da mlade kolege pjevaju njihove pjesme, a Biljana Jevtić kaže da joj to ne smeta.

Pjesma „Plitak potok“ vratila se na sve liste slušanosti, a takođe je osvojila srca i mlađe publike. Međutim, nedavno je pjevačica Ivana Šašić uz dozvolu autora presnimila jednu Biljinu pjesmu, a pjevačica kaže da je koleginica nije kontaktirala tim povodom.

"Niko me nije zvao, i da me pozove ja tu nemam puno uticaja, autori se pitaju, kompozitor je tu glavni. Beki Bekić je konkretno radio tu pesmu i on odobrava da li može ili ne. Ali neka, Ivana je dobar pevač i neka joj je sa srećom", rekla je Biljana za Grand.

Posjetimo, Biljana je nedavno priznala da joj je žao što suprug i ona nisu više aktivni na društvenim mrežama, iako kako kaže mogu da se pohvale velikim uspjesima na koncertima.

"Aca i ja smo veoma skromni, odradimo nastup ili koncert, a niko ni ne zna da se desio. Žao mi je zbog toga, ali mi smo malo zakasnili po tom pitanju. Sada su društvene mreže primat, kada se vidi tamo onda to ima veći domet do publike. Ne manjka nam posla, to je najbitnije", istakla je ona.

(GrandTV)