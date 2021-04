Bivša djevojka Miloša Bikovića ima novog dečka

Manekenka Barbara Tatalović uplovila je u novu emotivnu vezu nakon kraha ljubavi sa Milošem Bikovićem, jednim od najpopularnijih glumaca mlađe generacije.

Barbara je, kako navodi Glossy, već neko vrijeme u vezi sa sportistom Igorom Davidovićem, što su, kako navode, potvrdili zajedničkim fotografijama na Instagramu.

Miloš i Barbara su nakon godinu dana veze raskinuli krajem 2019. godine, a sada je lijepoj manekenki srce osvojio zgodni Igor.

Barbara, koja je inače iz Valjeva, nedavo je istakla da joj jako smeta kada je nazivaju "bivšom djevojkom Miloša Bikovića".

"Molim medije da prestanu da pišu o meni u kontekstu bivše devojke Miloša Bikovića. Uopšte mi to ne imponuje. Štaviše, užasava me i degradira. Ja sam Barbara Tatalović, glavom i bradom, imam jaku porodicu koja stoji iza mene i to je moj identitet", poručila je ona ranije.