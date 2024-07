Bivša kućna pomoćnica raskrinkala Seku Aleksić i njenog muža

Brak Seke Aleksić i Veljka Piljikića djeluje kao prava bajka, a da li su supružnici zaista tako skladan par, za domaće medije otkrila je jednom prilikom Sekina kućna pomoćnica.

Naime, žena koja je prije nekoliko godina bila zaposlena u Sekinoj vili u Staroj Pazovi otkrila je kakva je Seka zaista, kada je kamere ne snimaju, kao i sve detalje njenog odnosa sa suprugom Veljkom.

“Mnogo me je bolelo kad su Seku prozivali i govorili da ne vidi nikoga osim sebe”, počinje ona priču.

“Pa ona je nama kojima je platu davala, delila šakom i kapom, a da ne pričam o rodbini i najbližima”, pričala je nekadašnja Sekina kućna pomoćnica i otkrila da je brak Seke Aleksić i Veljka Piljikića brak za primjer.

“Kod nje mi se posebno sviđalo što je sve po kući radila sa nama. I peglanje, i kuvanje, i ribanje. O Veljku da i ne govorim. On je na sve spreman, samo da Seka bude srećna. Ustane ujutru pre nje, pa joj odnese kafu u krevet, onda spremi doručak. Leti oko nje, a ona ga samo grli i ljubi. Verujte da ne postoji žena koju bi on pogledao pored njegove Seke. E to kako ona živi i kakva je, to želim svakome na svetu. To je raj i idila”, ispričala je ona za "Scandal".

Pjevačica Seka Aleksić može da se pohvali stabilnim brakom i porodičnom srećom, koju je pronašla sa Veljkom Piljikićem. Kako ona ističe, zaljubljive je prirode po pitanju svega osim muškaraca.

Pjevačica objašnjava da ona svoju ljubav neguje i svakodnevno zaliva sitnim gestovima koji mnogo znače, a upravo je to jedna od tajni njenog srećnog braka.

“ Svom suprugu svakodnevno priređujem sitnice koje on poštuje i voli, svakodnevno želim da se on oseća kao kralj u svom kraljevstvu, a ja kao njegova kraljica. Želim da mu sve pružim i da mu sve bude na dohvat ruke. Veljko izuzetno mnogo trenira, zdravo se hrani. Ne jede on samo skupe stvari, obraduje se i kada napravim pljeskavice od spanaća, ali hrani se zdravo i ja mu tim stvarima udovoljavam”, kaže Seka.

“Najviše volim da ga obradujem kada ostanem sama sa decom. On tada misli da će pojesti nešto što je ostalo od juče ili popiti protein jer „Svetlana nema vremena nešto da mu skuva“. Inače, uvek me zove ili tako ili „ljubavi“, nikada ne kaže Seka. E onda kada dođe, sačekaju ga tri jela na stolu, ja onda uživam dok ga gledam. Poklon svako može da kupi ali u ovim momentima ti zapravo pokazuješ ljubavi i požrtvovanje”, ispričala je za Seka jednom prilikom za "Svet", a prenosi Kurir.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.