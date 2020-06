Bivša supruga tuži Darka Lazića

Ana Sević ponovo će se naći na sudu sa bivšim suprugom Darkom Lazićem, koga je tužila za klevetu.

Ovu informaciju saznaje "Alo", a kako je ispričao izvor blizak bivšem paru, pjevačica je riješila da stane na put prozivkama bivšeg supruga, koji koristi svaku priliku da je u medijima prikaže kao preljubnicu i nemoralnu ženu.

Konkretan povod za ovakvu Aninu reakciju bio je, kako saznaje pomenuti list, jedan od posljednjih Lazićevih intervjua, u kojem je pjevač naveo da mu je Sevićeva tokom braka bila navodno nevjerna, te kako ju je on lično uhvatio u preljubi.

Zbog njihove kćerkice Lorene, Ana nikada nije želkela da poteže drastične mkere, tuži ga ili blati u medijima, ali je nedavno promokenila stav i odlučila da presavije tabak, navodi beogradski list.

Tako će Darko, ubuduće, svoje tvrdnje o njenom nevjerstvu morati da dokazuje na sudu, navodi medij.

"Ana je u početku bila u šoku kada je čula po gradskim kuloarima da Darko o njoj govori na takav način, a onda je i u novinama mogla da pročita to isto. Zvala ga je i pitala zbog čega to radi i zašto izmišlja, a on joj se kleo da to nikada nije izjavio te da novinari lažu. Uvek se sve završavalo na tome jer je on uspevao da je uveri da nikada ne bi ništa ružno rekao za nju"m ispričao je izvor blizak nekadašnjem paru.

Kako su medijii ranije pisali, Ana je nedavno riješila da pravdu potraži na sudu i kada je riječ o neplaćanju alimentacije. Iznos je navodno dostigao 900.000 dinara jer Lazić nakon razlaza od Ane nije uplatio nijednu. Vrtić, i sve druge potrebe djevojčice, finansiraju Ana i njen vjerenik Daniel, s kojim čeka dijete.

Nakon toga, Darko je imao stravičnu saobraćajnu nezgodu, a Ana je riješila da zaboravi na klevete i uvrede i u tom trenutku jedino je brinula o zdravlju oca njene kćerke i bila je rešena da mu oprosti. Međutim, čim je stao na noge, opet je nastavio sa blaćenjem bivše supruge.

"Nedavno je Darko u jednom intervjuu ponovo govorio o tome da je Anu navodno uhvatio u prevari, što je bila kap koja je prelila čašu. Opet je pokušao krivicu da svali na druge, ali bezuspešno, pa je Ana rešila da se sa bivšim obračuna na sudu, a ne putem medija", rekao je izvor i dodao da joj u toj borbi, kao i u svakoj drugoj, podršku pruža vjerenik Daniel Nedeljković.

"Ana uskoro ulazi u peti mesec trudnoće i stres joj ne treba, ali još manje joj je potrebno da čita o sebi da je preljubnica i nemoralna žena. Svesna je da će njena deca sutra, kada porastu, imati pristup tim tekstovima i želi da svima dokaže da Darko laže - rekao je izvor, dok Sevićeva nije bila voljna da govori o ovoj temi za medije.

"Znate da je moj stav da o privatnom životu ne govorim za medije. Mnogo toga je bilo javno, mimo moje volje", rekla je kratko Ana Sević.