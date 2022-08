Bivša žena Čarlija Šina otkrila koje pitanje je sebi postavila prije razvoda

Glumica Deniz Ričards (51) otkrila je da je teško prihvatila razvod od slavnoga glumca Čarlija Šina (56) u epizodi "Divorced Not Dead" podkasta Kerolin Stenbri.

Glumica koja je podnijela zahtjev za razvod dok je bila u šestom mjesecu trudnoće s njihovom drugom kćerkom Lolom priznala je da se osjećala krivom što je razdvojila svoju porodicu.

"Godinama sam se borila s tim", priznala je. Ali kako kaže, osjećala se prisiljenom da podnese zahtjev za razvod kada je rekla samoj sebi - "da li bih željela da se moje kćerke udaju za ovakvoga čovjeka?"

"Bez uvrede za njega, ali mislim da bi on to prihvatio i razumio ono što govorim, i tada sam pomislila - 'Pa, zašto to prihvatam onda?'", prisjeća se glumica koja je takođe otkrila da su se kratko pomirili nakon Lolinog rođenja, ali ubrzo su se ipak razišli, nazvavši brak "vrlo toksičnim".

Par se vjenčao 2002, ali se razveo nakon četiri godine. Ričards je kao samohrana majka usvojila kćerku Eloiz, a 2018. se udala za Aarona Pajpersa.

Glumica je otkrila i da je kćerkama Sami (18) i Loli (17) često prikrivala istinu u vezi sa Šinovom javnom bitkom koju je vodio sa zavisnošću.

"Vremenom su došle u godine u kojima bi im određene osobe rekle određene stvari, a ja sam lagala i pokrivala ga", objasnila je Ričards.

"Sada kada su starije, više su svjesnije. Zato kažem da ne znam da li sam im učinila medvjeđu uslugu kada su bile mlađe", zaključila je.

Bivši bračni par nedavno se sukobio nakon što se njihova kćerka Sami pridružila stranici OnlyFans, a Ričards je slijedila njen primjer i ubrzo napravila svoj nalog.

