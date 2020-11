Bivši Nataše Bekvalac postao otac, šta ona kaže na to?

Bivši, treći muž Nataše Bekvalac, koji je osuđen za porodično nasilje, Luka Lazukić postao je otac po treći put. Njegova nevjenčana supruga Slađana Ivanišević u petak je rodila zdravog dječaka, kome su roditelji dali ime Nor Nu (Noor Nu).

Sada je njegova bivša žena, pjevačica Nataša Bekvalac rekla da "nema savjet za dijete bivšeg muža".

Kada su je novinari pitali da prokomentariše viijest, rekla je "O, ho, hooo, kreativni smo danas s pitanjima! Ne, nemam savet za dete bivšeg dečka, jer je svako dete drugačije i dete za sebe. Nemam nikakav savet, jer smatram da za roditeljstvo i nema pravog saveta", otkrila je popularna pjevačica novinarima u Beogradu.

Što se tiče njenih kćerki, Nataša je rekla da im ne brani da budu u toku s tehnologijom, ali da postavlja granice.

"Ne branim deci da budu u toku, niti ih ograničavam posebno, ali postavljam granice da to ne pređe neku normalnu upotrebu. Verovatno one nešto i krišom pogledaju, kad ja ne vidim, ali sve je to OK i nije nešto što bi trebalo da me brine. Deca su to", rekla je Bekvalčeva.

(Mondo.rs)