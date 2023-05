Bivši batler princeze Dajane: Hari će ostaviti Megan

I dok u javnosti princ Hari i Megan Markl ostavljaju utisak srećnog para koji se uspješno bori protiv svih prepreka, istina je potpuno drugačija, tako bar tvrdi bivši batler pokojne princeze Dajane Pol Barel.

On je za britanske medije rekao da je Hari konačno „progledao“ i vidio istinu. Dodao je i da ostaje u braku samo kako bi mogao da vidi svoju djecu, Arčija i Lilibet, kako odrastaju.

"Da li sam ja jedina osoba u Velikoj Britaniji koja uviđa da je Hari konačno shvatio istinu? Da je opčinjen njenom ljepotom ili tako nečim? Jer svi to znamo, ali on to ne vidi", rekao je Barel za GB News.

Barel, koji je 10 godina radio za Lejdi Di, takođe je saglasan sa prognozom bivšeg batlera kralja Čarlsa Granta Harolda, istakavši da i on vjeruje da će se vojvoda od Saseksa uskoro zauvijek vratiti u svoju rodnu zemlju. Štaviše, on vjeruje da će Britanci Harija dočekati raširenih ruku.

"Ne sumnjam da će se, kada se to dogodi, jer svi znamo da će se dogoditi, da će ga i njegov otac, kralj Čarls, i njegov brat, princ od Velsa, pozdraviti i dočekati njegov povratak raširenih ruku", kaže bivši kraljevski službenik.

"Postoji nešto u Hariju što svi volimo, samo ne razumijemo zašto on radi to što radi u ovom trenutku", dodao je.

„Hari će trpjeti koliko god može zbog djece“

Barel je takođe iznio i mišljenje da Hari po svaku cijenu za sada želi da izbjegne razvod zbog sopstvenog gorkog iskustva sa razorenim domom.

"Lično poznajem Harija i mislim da je oduvijek želeo da bude otac, da ima djecu, mislim da je trenutno prerano da dođe do razdvajanja njegove porodice. Mislim da želi da ostane tu kako bi video kako mu djeca rastu, jer ako bi sada napustio brak, izgubio bi svoju djecu jer zna da bi ih ona zadržala u Americi i on ih ne bi viđao. Zbog svega toga, mislim da će Hari pokušati da se drži programa dokle god bude mogao. Neizbježno je da dođe do kraha u ovom braku jer znamo da sa velikom kritikom, svjetskom slavom i prisustvom u štampi dolazi veliki pritisak i ovaj par će imati veliki pritisak na svojim leđima", ispričao je Barel.

"Ja lično ne želim da ponovo vidim Harija nesrećnog, vidio sam već previše suza, želim da bude veoma srećan, želim da vidim kako on i njegova porodica napreduju, ali znate, postoji sumnja u pozadini moje glave", zaključio je on.