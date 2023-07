Bivši član grupe "One direction" proveo 100 dana na rehabilitaciji

Bivši član grupe "One direction" Lijam Pejn otkrio je da je bio na rehabilitaciji u trajanju od 100 dana, piše "Page Six".

Miljenik tinejdžerki je iskoristio priliku i da se izvini svojim kolegama iz benda nakon kontroverznih izjava koje je dao prošle godine, a koje su razbjesnile fanove.

Priznao je kako je neko vrijeme proveo u velnes klinici u SAD-u, u Luizijani, nakon što se pojavio u podkastu kontroverznog jutjubera Logana Pola u junu prošle godine.

Pjevač je sada otkrio da je tada dotakao dno i da je iskalio svoj bijes na drugima.

U subotu je na svom YouTube kanalu podijelio video pod nazivom "I am Back..." (Vratio sam se), u kojem je otvoreno govorio o traženju stručne pomoći.

"Izvinite što sam bio takav. Znate da postoji nekoliko razloga zašto sam to uradio i samo sam morao da odvojim malo vremena za sebe", rekao je Pejn i dodao:

"Postao sam neko koga nisam prepoznao, a siguran sam da niste ni vi".

Lijam je takođe zahvalio svom šestogodišnjem sinu Bearu, ali i bivšoj partnerki i majci njegovog djeteta, pjevačici Šeril Kol, što su ga podržali na putu ka ozdravljenju.

Inače, on kaže da je odmorio u jednom mjestu u Luizijani, gdje je otišao da "ispravi glavu".

Dok je bio tamo, zamolili su ga da istraži svoje hobije i saznao je da voli da crta, kao i da piše muziku i poeziju. Čak je uspio da nacrta i portret Dejvida Hoknija, koji je poklonio umjetniku.

"Bio sam u lošem stanju do tog trenutka. Bio sam zaista srećan više od svega kada sam stigao da na neki način zaustavim život i rad. Nisam imao telefon skoro 100 dana- Uopšte se nisam povezao sa spoljnim svetom i to me je nekako pripremalo za taj trenutak", rekao je i dodao:

"Po odlasku je zapravo najteža tačka bilo ponovno uključivanje telefona… jer je bilo pomalo zastrašujuće".

Ipak, kaže da je poslije rehabilitacije uspio da se uklopi i da upozna bolju verziju sebe.

On je dodao i da su mu kolege iz "One Direction", Hari Stajls, Najal Horan, Luis Tomlinson, pa čak i Zejn Malik pritekli u pomoć kada su mu zaista bili potrebni.

"To je vjerovatno jedan od onih života, promjena trenutaka koji su mi na neki način spasili život".