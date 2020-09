Bivši dečko tužio Naomi Kempbel

Manekenka Naomi Kempbel će na sudu morati da dokaže da svom bivšem dečku, ruskom biznismenu Vladislavu Doroninu nije ostala dužna milionski iznos novca.

Ruski biznismen Vladislav Doronin koji je bio u dugogodišnjoj vezi sa poznatom svjetskom manekenkom, Naomi Kempbel, podnio je tužbu protiv svoje bivše djevojke jer mu ona, kako tvrdi, nije vratila novac koji joj je pozajmio. Tačan iznos za sada nije poznat, kako navodi Insajder.

Naomi Campbell is reportedly being sued by her ex Vladislav Doronin over alleged unreturned belongings https://t.co/fmezzaRdYy