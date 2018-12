Bivši muž Ejmi Vajnhaus: "Zajedno smo se drogirali samo šest mjeseci"

Blejk Filder Sivil bio je u braku s Ejmi Vajnhaus dvije godine, dok su u vezi bili više od šest godina. Ejmi je sa njim prvi put probala heroin i kokain i zbog toga ga mnogi optužuju da je on glavni krivac za njeno propadanje.

U intervjuu za britansku televiziju Blejk Filder Sivil govorio je o njihovoj zajedničkoj upotrebi droga, ali i kritikovao njenu porodicu i optužio ih da samo žele da zarade na njoj, komentarišući novu hologramsku turneju pokojne pjevačice.

"Nije tačno da je naš brak bio pun droge. Zajedno smo se drogirali samo prvih šest mjeseci braka. Prije toga Ejmi je samo pušila kanabis, a ja sam probao heroin možda četiri ili pet puta", rekao je Blejk, koji je ranije već izjavio da je upravo zbog njega pjevačica prvi put uzela heroin i kokain.

Blejk je rekao da nikad sebi neće da oprosti što je uzimao heroin pred njom.

"Naravno da osjećam odgovornost zbog njene smrti, ali ne želim više da budem jedina osoba koju optužuju za to. Osjećam se kao da sam jedini kojeg optužuju. Uvijek ću nositi teret krivice, ali Ejmi nikad nije radila nešto što nije željela", izjavio je on.

Blejk je danas u braku sa Sarom Aspin i s njom ima dvoje djece.

"Moja partnerka se pomirila s činjenicom da vjerovatno ne bih bio s njom da je Ejmi živa", istakao je.

Njegova veza s pjevačicom počela je 2005. godine. Upoznali su se u klubu u Kamdenu u Londonu. Ona je već nakon mjesec dana nakon upoznavanja istetovirala njegovo ime na vrat. Vjenčali su se 2007. godine u Majamiju.

Prekidali su i mirili se više puta, a u jednom periodu prekida ona je napisala danas kultne pjesme s drugog i posljednjeg albuma "Back To Black", kao što su naslovna pjesma, "You Know I'm No Good", "Tears Dry On Their Own" i "Love Is a Losing Game".

"Nikoga nisam voljela kao njega. Sve sam pjesme napisala o našoj vezi i prekidu. To je bilo katarzično jer sam osjećala užasno zbog načina na koji smo se odnosili jedno prema drugom. Mislila sam da se više nikad nećemo vidjeti. On mi je kasnije rekao da je to glupost, kako sam to uopšte mogla da pomislim jer se nas dvoje volimo. Smejao mi se, ali meni nije smiješno. Htjela sam da umrem", rekla je svojevremeno Ejmi.

Ejmi je preminula 2011. godine od trovanja alkoholom, dve godine nakon njihovog razvoda.