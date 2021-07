Bivši muž Tanje Savić tvrdi da djeca ne žele da budu sa pjevačicom

Tanja Savić dovela je sinove Maksima i Đorđa iz Australije, gdje ih je otac Dušan Jovančević odveo prošle godine.

Nakon što je sinove vratila u Srbiju, Dušan se neko vrijeme nije oglašavao, ali sada je otkrio da djeca, prema njegovim tvrdnjama, ne žele da budu pored pjevačice.

Dušan je naveo da se sa sinovima ne čuje jer im je, kako kaže, Tanja oduzela telefon, ali su mu se, dok su imali kontakt, navodno žalili da su pored majke nesrećni.

"Zabranila je deci da mi se javljaju. Novi telefon sam im kupio za Srbiju, da me zovu kad god žele, a ona im je ugasila i zabranila da mi se jave. Imam poruke, od pre, deca se žale na nju kako im ne da da me zovu, kako su tužni i nesrećni pored nje", rekao je Dušan, piše Alo.

Tanja je nedavno za domaće medije otkrila da je njen suprug socijalnoj službi u Brizbejnu kazao da je ona djecu napustila:

"Kad smo se rastali Maksim je imao devet, a Đorđe samo sedam godina. Deca su u tom uzrastu jako podložna manipulacijama, pogotovu kada dolaze iz bliskog okruženja i od osoba koje su tome vične. Nestalo je mnogo toga lepog što sam svojevremeno uspela da im prenesem. Naravno, nisu izgubili dobru dušu. Svi se rađamo kao anđeli, samo nas okolnosti i ljudi oko nas učine onakvima kakvi postanemo kada odrastemo. Njih je tata učio da je ovaj svet opasno mesto i da nikoga ne treba da vole osim svoju porodicu, a u njoj nisam ja. Bilo mi je veoma teško kada sam shvatila da moja deca u mene nemaju poverenje. Pred nama je period u kome ćemo morati da povratimo ono što smo nekada imali i izgradimo mnogo toga novog", otkrila je Tanja svoje planove i priznala da su i njena djeca, ali i sistem u Brizbejnu bili obmanjivani od strane njenog supruga Dušana, ali i od svekrve:

"Verovatno su poverovali u sve što su mesecima slušali o meni. U socijalnoj službi sam čak saznala da se on prijavio kao "single father", uz tvrdnju da je samohrani otac sinova kojih se majka odrekla. Naježila sam se kada sam to čula. Pretpostavljam da je priča servirana i njima. Nije bilo prilike da čuju i drugu stranu, jer niti sam imala mogućnost da s njima redovno komuniciram telefonom, niti sam zbog korone mogla da odem u Australiju. Bilo je situacija, od kada smo se vratili, koje me na to i te kako podsete. Kad se čuju s tatom kod njih se pojavi agresija i promeni se atmosfera u kući, ali verujem da će vreme učiniti svoje. Zapravo, ne samo vreme, već i saradnja sa dečijim psihologom. To je sledeći korak koji smatram veoma bitnim, jer želim da iz svega ovoga izađu sa što manje posledica", zaključila je Tanja.