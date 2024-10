Bivši muž Tine Ivanović priznao: Dopisivao sam se sa devojkama

Pjevačica Tina Ivanović i Zvezdan Anđić razveli su se nakon 25 godina braka, a Zvezdan je sada otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

Iako su se rastali, on ističe da se ne kaje zbog vremena koje su proveli zajedno.

"Uživao sam sa Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim", rekao je Zvezdan.

"Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao iste...", istakao je on.

Zvezdan je priznao da su ga često nervirali naslovi u novinama, a jednog dana ga je Saša Popović pozvao i savetovao mu da se smiri.

"Saša me je jednom prilikom pozvao i zamolio da se smirim, da je sve to šou-biz. Iskreno, nisam znao da to sve tako funkcioniše, ali naravno vremenom sam shvatio", rekao je Anđić, pa otkrio kakav je bio suprug pjevačici.

"Perfektan, nikada je nisam prevario, niti sam se muvao sa drugim devojkama. Dopisivao se jesam sa drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke", priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

"Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali", tvrdio je on za "NovoMusic" YouTube kanal.

U međuvremenu, Tina je potvrdila da su ostali u dobrim odnosima i dodala da njen posao neće stati zbog razvoda.

"Ovim neće stati moj posao, ne daj Bože. On je u većini slučaja bio zaslužan za moju karijeru. Ne želim, zašto bi stao posao. Tek sam sada videla ko su mi pravi prijatelji, a ko se pravio da mi je prijatelj. I sa javne scene, a i ovako bliski prijatelji, baš. Dosta mojih koleginica sa javne scene su me pozvale, ne želim da imenujem nikoga. Ja ne želim da iskačem iz frižidera. Pre par meseci se to desilo, rekla sam da ne želim da pravim marketing oko toga", rekla je Tina u emisiji "Premijera vikend specijal" i dodala:

"Ja u istom kraju živim, ne bih da komentarišem kome će ostati kuća", rekla je ona.

Pjevačica nije željela da komentariše kome će pripasti njihova porodična kuća, ali je naglasila da se ne planira povući iz javnog života.

(Telegraf.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.