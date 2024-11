Bizarna pravila u krevetu Hejli i Džastina Bibera

​Pjevač Džastin Biber i njegova izabranica Hejli, u braku su još od 2018. godine, a od samog početka imaju i te kako turbulentan odnos.

Par je prije samog vjenčanja dogovorio niz pravila koja oboje moraju da poštuju, a svih se i dan danas pridržavaju.

1. Ništa prije braka

Njih dvoje su se zabavljali nešto više od godinu dana, a dogovor je bio da navodno nemaju intimne odnose sve dok se ne vjenčaju. Stoga je Džastin bio u celibatu i sve vrijeme se suzdržavao od ovog čina.

"Mislim da seks može uzrokovati mnogo boli. Ponekad ljudi imaju seks jer se ne osjećaju dovoljno dobro. Jer im nedostaje sopstvene vrijednosti. Žene to rade, a muškarci to rade. Htio sam ponovo da se posvetim Bogu na taj način jer sam stvarno osjećao da je to bolje za stanje moje duše" rekao je tada Biber.

2. Prošlost

Uglavnom većina nas ima tendenciju da spominje neke stvari iz prošlosti i sladi se određenim i ne tako blistavim momentima. Međutim, kod Hejli i Džastina je strogo zabranjeno spominjati prošlost u bilo kom kontekstu.

"Ne pokušavamo da zadiremo u prošlost jer mislim da to nije pošteno i nikad mi se to nije sviđalo. Ne moraš da me podsjećaš. Ne upiremo prstom" rekla je Hejli jednom prilikom.

3. Društvene mreže su ograničene

"Teško je fokusirati se na svoje dobro i mentalno zdravlje kada svaki put kad otvorite Instagram neko uništava vaš posao, ili vašu vezu ili bilo koju stvar u vašem životu koja je pozitivna" napisala je u svojoj Instagram priči 2018. godine.

4. Kortni Kardašijan Barker nije poželjna

Hejli je navodno uvela ovo pravilo nedugo nakon što se vjerila sa Džastinom, a Kortni Kardašijan se razišla sa svojim tadašnjim momkom, Junesom Bendžimom, još u avgustu 2018.

"Hejli ima sve razloge da se osjeća ugroženo. Sada kada je Kortni slobodna, ponovo bi krenula za Džastinom" rekao je izvor tada.

5. Fizička aktivnost je obavezna

Bračni par Biber trudi se da svakodnevno vodi zdrav život. Na društvenim mrežama znaju da objavljuju i trenutke iz svakodnevnog života kada vježbaju ili kuvaju i konzumiraju zdrave namirnice.

6. Privatnost je važna

Njih dvoje "doziraju" koliko će informacija o njima izaći u javnost i na koji način će se to plasirati

7. Porodica je prioritet

Provesti kvalitetno vrijeme s porodicom jedna je od važnijih odluka supružnika Biber. Oni su na društvenim mrežama više puta pokazali da to pravilo i uspješno sprovode.

8. Potomstvo

"Uvijek smo govorili o tome da želimo da budemo u braku i da budemo mladi, da imamo mladu porodicu i malu djecu" otkrila je Hejli u dokumentarcu iz 2021. godine, prenosi "24Sedam".

