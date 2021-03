Biznismenka tvrdi: Bila sam ljubavnica Borisa Džonsona

Dženifer Arkuri je za britanski tabloid priznala da je bila u četvorogodišnjoj vezi s Borisom Džonsonom, koja je trajala dok je on bio gradonačelnik Londona.

Opisala je i detalje njihove afere.

Preduzetnica (35) koja živi u SAD za Sunday Mirror otkrila je da je s Džonsonom aferu imala od 2012. do 2016. godine. On je u to vrijeme bio u braku. Rekla je da su se upoznali na jednom događaju na kojem je on govorio 2011. godine. U to vrijeme ona je bila studentica. Zatim su se ponovno sreli iduće godine kada se ona dobrovoljno prijavila za njegovu kampanju na izborima.

Par se redovno sastajao u njezinom londonskom stanu, a kaže i da su razmjenjivali seksualne poruke, ponekad i tokom njegovih službenih dužnosti. U mobilnom telefonu ga je imala spremljenog pod imenom Aleks Veliki, kaže, jer je njegovo pravo ime Aleksander.

"Bili smo u intimnoj vezi četiri godine. Voljela sam ga i to s dobrim razlogom. Ali čovjek kojeg sam voljela više ne postoji", rekla je za Sunday Mirror.

Arkuri tvrdi da su prvi put spavali zajedno netom prije ceremonije otvaranja Paraolimpijade 2012. godine, gdje se on morao sastati sa suprugom Marinom i princezom En.

Pojedinosti o "bliskom prijateljstvu" između Arkuri i Johnsona prvi su put objavljeni 2019. godine kada je otkriveno da je Arkuri pratila Džonsona u tri trgovačke misije finansirane od strane poreskih obveznika.

Arkuri nije potvrdila da se afera dogodila sve do oktobra prošle godine kada je rekla da "neće razgovarati o tome".

Arkuri, koja je osnovala tehnološku kompaniju Innotech, dobila je i više poticaja od javnih tijela, u ukupnom iznosu višem od 100.000 funti, uključujući i jedan poticaj od agencije koju je osnovao Džonson.

Kad su te informacije procurile u javnost, Džonson je, smatra ona, odbio stati u njenu zaštitu.

"Ponio se kukavički. Veliki vođa je harizmatičan i hrabar. Nijednu od ovih riječi ne bih koristila da opišem Borisa Džonsona", kaže danas.

Nezavisni kancelar za policijsko vladanje (IOPC) je pokrenuo istragu nakon novinskih napisa da Džonson, u vrijeme dok je bio gradonačelnik Londona, nije izvijestio o svojim vezama s Dženifer Arkuri, koja je primila hiljade funti javnog novca i učestvovala na službenim putovanjima.

Džonson je odbacio te optužbe i istaknuo da je sve učinjeno po pravilima i da nema sukoba interesa.

Direktor IOPC-ja Majkl Lokvud rekao je kako nema dokaza da je Džonson uticao na isplate Arkuri ili na njezino učestvovanje na poslovnim putovanjima.

No Lokvud je kazao i kako "postoje dokazi koji sugerišu da su funkcioneri koji su donosili odluke o sponzorišu i učestvovanju na misijama vjerovali kako Džonson i Arkuri imaju bliski odnos te da je to uticalo na njihovu odluku".