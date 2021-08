Bjelogrlić u 10 sati pred tužiocem

NIŠ - Glumac i reditelj Dragan Bjeloglić biće u 10 sati dovededen na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Nišu povodom sumnji da je u ponedjeljak rano ujutru više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador", rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu.

Njemu je juče određeno zadržavanje do 48 sati zbog ovog incidenta, a nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi pritvor do 30 dana ili će ga pustiti da se brani sa slobode.

Bjeloglić će biti ispitan povodom sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, rekao je Tanjugu tužilac Vladimir Stanojević.

Krivični zakonik Srbije ovo djelo propisuje u dva oblika, pa je za prvi, lakši, zaprijećena kazna zatvora do tri godine, a za teži, kada je došlo do lake tjelesne povrede ili do teškog ponižavanja građana, kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Antonijević je prije izvesnog vremena optužio Bjelogrlića da mu je početkom 2016. godine nudio mito da podrži film "Jesen samuraja", što je Bjelogrlić demantovao, uz tvrdnju da je prepiska lažirana.