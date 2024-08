Blejk Lajvli od omiljene do najomraženije glumice: Film otkrio probleme

Novi film sa Blejk Lajvli It Ends with Us napravio je pravu polemiku.

Nakon svoje premijere, film je privukao mnogo pažnje, ali ne zbog scenarija, već zbog navodne svađe glumaca.

Naime, Tik Tok i X su preplavljeni različitim nagađanjima o navodnom sukobu Blejk Lajvli i Džastina Baldonija, koji su i glavni glumci.

Kako piše Business Insider, ove glasine su potvrdili i ljudi iz filmske industrije. Ovo dvoje glumaca nisu zajedno promovisali film, što je još jedan dokaz o lošim odnosima među njima, prenosi b92.

Dok je Blejk sarađivala sa svima koji su učestvovali u stvaranju filma, Baldoni je promocije uglavnom obavljao sam.

Kako se piše, sukob je nastao zbog Rejnoldsa, koji se uključio u pisanje scenarija. Navodno je Rejnolds uticao na neke kreativne odluke koje se nisu dopale Baldoniju. Uticaj para Lajvli Rejnolds se nimalo nije dopadao Baldoniju, pa je to značajno produbilo sukob.

Blejk su mnogi osudili jer je promovisanje filma koristila i za promociju svojih proizvoda za kosu, pa je prema nekim mišljenjima, u kampanji za film skroz zanemareno porodično nasilje koje se u filmu itekako spominje.

