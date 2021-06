Boba i Brena ulažu u novi biznis - investicija vrijedna 50 miliona evra

Bivši teniser i muž pjevačice Lepe Brene, Slobodan Boba Živojinović, otkrio je da radi na veoma ozbiljnim projetima i da je za jednu investiciju uložio skoro 50 miliona evra.

"Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome 'muž Lepe Brene', ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom... I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam, ostalo za javnost niti imam neke ambicije da se bavim javnim poslom. Sve što sam radio radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao 'Grand' produkciju za 2 nedelje", rekao je Slobodan u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

"Ako hoćeš da osnuješ neku kompaniju, ako nemaš nekog partnera da ga ubaciš da on vodi to sve, ja sam svojevremeno radio od ujutru do mraka. Ti treba da pokupiš i izvučeš kvalitertne ljude, to nije jednostavno", izjavio je on.

"Ali to je sad posao koji kod mene ide sam po sebi i više ne moraš ni da se pojavljuješ. Bojim se da moja deca, gledajući mene kako sve to radim ne pomisle da je to sve tako lako. U suštini vizija mora da postoji. Imamo par vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije i na Zlatiboru, investiciju od skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju", otkrio je Boba u intervjuu.

(Telegraf.rs)