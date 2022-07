Boban Rajović otkrio da snima film o svom životu

Jedan od trenutno najtraženijih pjevača, Boban Rajović otkrio je za srpske medije da već uveliko sprema film o svom životu, ali je progovorio i o braku, supruzi i sabotiranju koje je doživio tokom karijere.

Na samom početku je priznao da nema problem s tim što ga ljudi stalno prepoznaju i pitaju za sliku, jer misli da bi bio prepoznatljiv čak i da se ne bavi javnim poslom.

"Što se tiče prepoznatljivosti, zaista nemam problem s tim, jer čak i da nisam javna ličnost i da se ne pojavljujem na TV-u, mislim da bi me ljudi prepoznali zbog te karakteristične face i ćelavosti. Nemam problema ni u saobraćaju, ni na graničnim prelazima. Em sam Boban Rajović, em sam normalac. Puste me na granici nekad preko reda, zaista, ovako kad je sezona. To je nama sa estrade jako bitno, jer stalno negdje kasnimo. Smatram da bez obzira na to što si javna ličnost, što te ljudi poznaju, ne treba biti bahat i iskorišćavati taj svoj položaj, već se treba ponašati normalno", kaže Boban.

Kako tokom ljetne sezone nastupa gotovo svako veče, Rajović je otkrio kako će na kraju ljeta potrošiti silni novac koji bude zaradio.

"Dogovorio sam se sa drugom da kupim ovaj brod, mada ovo nije skup brod. Ovaj brod je moja kancelarija, uglavnom budem ovdje. Najviše volim da pozovem drugare i da isplovimo na brodu, jer to je moja privatnost, da sebi dam oduška nekih dva do tri sata. E, onda kada uplovim unutra, ko stigne da se slika, nemam problem da se družim s normalnim ljudima", kaže on.

Kako ističe, od žena koje mu prilaze "se ne brani", a zbog jedne je čak imao i porodičnih problema.

"Ne branim se, što bih se branio? Zamisli muškarca koji se brani od žena. Dugo sam u ovom poslu i Bogu hvala da ima, ima obožavateljki i obožavatelja koji znaju da stalno budu tu. Što se tiče ovih normalnih fanova, ima ih, ima i onih drugih, ali sve to treba držati pod kontrolom. Žena je tu, meni naravno da prilaze, nekada su i razni komentari upućeni na moj račun pred ženom, ali svjesna je ona, a svjestan sam i ja", kaže popularni pjevač i dodaje:

"Imao sam probleme sa navalentnim ženama, čak je došlo i do porodice i oni znaju za taj neki dio mog života, i od obožavateljki i obožavaoca. Pokušavam da sakrijem te neke trenutke jer spemam film i o sebi i svom životu. U filmu ću otkriti neke detalje koji se stvarno ne znaju o meni. Poslije 12 godina, ja sam prvi put imao vremena da stvarno odmorim i to sam iskoristio za gledanje dokumentaraca i filmova raznih svjetskih zvijezda. Tako sam krao neke fore kako će moj film da izgleda, tako da, biću mnogo ponosan na taj film, znam da će biti baš gledan, jer imam šta da kažem o svom životu", otkrio je pjevač.

Boban je nastavio da otkriva detalje o svom dokumentarcu, te rekao da će ljude posebno iznenaditi onaj dio što se tiče sabotiranja njegove karijere, ali i prijetnji koje je svojevremeno dobijao, te mu je u jednom trenutku čak i život bio ugrožen.

"Opet da se vratim na taj film, mislim da će se ljudi malo iznenaditi. Ne da sam imao takvih situacija, nego ih je bilo bezbroj, možda čak više i van scene nego na sceni. Bilo je raznih situacija, reketiranja, htjeli su da mi zabrane da pjevam negdje, treba svemu tome ostati dostojan. Bilo je mnogo više od toga nego što se u javnosti čita o nekim kolegama", otkrio je Rajović.

