Boban Rajović planira da se padobranom spusti na binu

Vjerovali ili ne, Boban Rajović planira padobranom da se spusti na binu najveće diskoteke na Balkanu, Top Hill, gdje 22. jula ima zakazan koncert.

Kako saznajemo od nekolicine mještana Budve koji su uključeni u priču, Rajović već danima sa saradnicima radi na tome da ovu ideju sprovedu u djelo.

Već desetak dana se radi na tome, dosta ljudi je uključeno jer je to sve, samo ne lako. U krajnjem slučaju, ni bezbjedno, ako se ne odradi sve kako treba. Ne znamo još šta će na kraju biti, da li ćemo uspjeti, ali on je baš zagrizao za tu ideju - priča sagovornik.

"Diskoteka je na ne baš pristupačnom mjestu za takav podvig, veliki je rizik, čega je i on svjestan, ali pretjerano ne mari. On je čovjek poznat kao neko ko voli takve stvari, prilično je neustrašiv, čini mi se da su male šanse da ga odgovorimo. Ostaje samo da fizički to sve bude izvodljivo, za sada ništa nije sigurno", objašnjava čovjek.

Podsjetimo, Rajović je prošle godine prvi put zapjevao na Top Hillu. Puna diskoteka "gorjela" je do jutra, reakcije su bile fantastične, pa je već tada dogovoreno da poznati pjevač zapjeva i narednog ljeta.

Kako mu i priliči, i ovaj put je riješio da publici priredi nešto drugačije i spektakularno. Ostaje samo da vidimo hoće li to učiniti na zaista neviđen i riskantan način, ili ipak na neki "prizemniji", prenosi Pink.