Bogoljub Karić podnio zahtjev da bude 20 godina mlađi

​Biznismen Bogoljub Karić danas je u saopštenju potvrdio da je na svoj 65. rođendan gradskoj upravi Kragujevca, kao nadležnom državnom organu, podnio zahtjev za donošenje odluke o promjeni upisa podatka o činjenici njegovog rođenja, tako što će se utvrditi da je rođen 17.1.1974. godine u Peći, a ne 17.1.1954. godine, kako je upisano u matičnoj knjizi.

Kako je ocijenio, zahtjev je zasnovan na važećim zakonima i nespornim činjenicama, a razlozi za podnošenje zahtjeva nisu samo lične prirode.

Opisujući sebe kao jedinstvenu ličnost u savremenoj srpskoj istoriji, on podsjeća da neumorno promoviše čovjekoljublje, "pa je i taj zahtjev podnio u ime svih koji se, bez obzira na godine života, osjećaju sposobnim da rade i budu posvećeni dobrobiti ne samo svoje porodice, kao najsigurnijeg mjesta, nego i društva kao cjeline", prenosi N1.

"Ovo je u ime svih koji ne žele da se penzionišu i budu na teretu budžetu Republike Srbije, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondu zdravstvenog osiguranja, koji ne žele prava iz tih fondova, da ne bi umanjili sredstva, koja bi pripala drugim ljudima, kojima su stvarno potrebna", obrazložio je Karić.

Prema njegovim riječima, "zahtjev je podnio u ime svih ljudi koji, kao i on, misle da čovjek nikada nije star, dok god se osjeća mladim i sposobnim da radi i da niko, osim Boga, nema pravo da određuje do kada ćemo biti na ovom svijetu, do kada ćemo raditi i stvarati".

Karić smatra da "zakoni koji čoveka samo zbog datuma rođenja proglašavaju starim i nepodobnim za rad moraju da se menjaju".

Do tada i nakon toga, svako treba da ima pravo da se razmotri njegov zahtjev, uključujući i Karićev, navodi se u saopštenju, uz detaljno obrazlaganje zakonskih i ustavnih osnova za ovaj zahtjev.